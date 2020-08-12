Руководил из отеля. ГосСМИ Беларуси сообщили о задержании координаторов протестов

Один из них, якобы, руководил всем происходящим из отеля.

Минские силовики задержали человека, который координировал массовые протесты, сообщает государственное агентство Беларуси БелТА.

Задержанный минчанин снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь". Оттуда он, как сообщается, и координировал акции. Известно, что мужчина передавал указания трем подчиненным. Они, в свою очередь, руководили сотнями людей, участвующих в протестах.

Помимо этого агентство сообщает, что в районе торгового центра "Дана Молл" в Минске был также задержан мужчина, которой якобы раздавал деньги протестующим за участие в митингах.

"При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. В рюкзаке мужчины было обнаружено более $10 тыс., которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков, – комментируют в МВД Беларуси. Отмечается также, что задержанный ранее был судим по ч.3 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ), неоднократно привлекался к административной ответственности.

В белорусской милиции отчитались о задержаниях за два прошедших дня протестов: свыше 5000 человек.

Как сообщает белорусский Минздрав, в последние 2 дня в больницы поступило "чуть больше 200 человек", в основном с травмами легкой степени тяжести. "Несколько человек были госпитализированы", – добавили в Минздраве. Полиция сообщает о пяти госпитализированных силовиках.