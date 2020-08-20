Во Франции министра обвинили в коррупции из-за двух картин

Как сообщает AFP, обыск в доме министра публичных счетов Франции Оливье Дюссо прошел во вторник, 18 августа. Операцией руководили сотрудники Главного офиса борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями.

В деле фигурируют две литографии художника Жерара Гаруста, которые Дюссо получил в подарок от руководителя компании Saur в 2017 году, будучи одновременно депутатом и мэром города Аннонэ.. Стоимость "картинок" около 2 тысяч евро.

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Издание Mediapart обращает внимание, что этот подарок Дюссо получил за несколько дней до того как анонсировал начало промышленного партнерства между муниципалитетом и этой компанией.

"Прокуратура проводит необходимые проверки. Это нормально и это позволит продемонстрировать, что меня не в чем упрекать. Я уже много недель назад вернул эти литографии. Хотя в этом (подарке) не было ничего такого, я решил, что лучше вернуть их, чтобы закрыть полемику вокруг этого вопроса", - объясняет Дюссо.

Напомним, экс-президент Франции 64-летний Николя Саркози, который занимал высший государственный пост страны с 2007 по 2012 год, 5 октября 2020 года предстанет перед судом в деле о коррупции. Процесс начнется 5 октября 2020 года и продлится три недели.