Коллекцию картин Петра Порошенко опять арестовали

До этого картины Порошенко уже один раз "брали под стражу", однако позже вынуждены были их "отпустить".

Печерский районный суд города Киева повторно арестовал коллекцию картин экс-президента Петра Порошенко.

Об этом сегодня, 19 августа, на брифинге сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, передает "Укринформ",

"Печерский райсуд повторно принял решение об аресте имущества, который был отменен Киевским апелляционным судом", – сказал Новиков.

По мнению адвоката, это свидетельствует о том, что Офис генпрокурора "в координации с другими структурами решили продолжать то, что уже начали".

27 июля Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции из 42 картин и одной литографии Порошенко. Тогда судьи решили, что законность ареста имущества не была доказана.

Напомним, 22 мая этого года Госбюро расследований вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу ввоза в Украину 43 картин всемирно известных художников без прохождения таможенного контроля. Однако Порошенко, вместо того, чтобы прийти на допрос, открыл выставку этих же картин в Музее Ивана Гончара. В конце мая этого года сотрудники Госбюро расследований выломали двери музея Ивана Гончара, в котором пятый президент Петр Порошенко выставил свои картины, описали их и оставили музею "на хранение".