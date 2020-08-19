Буржуазная привычка: в Северной Корее запретили держать домашних собак

Собак, изъятых у владельцев, отправляют в зоопарки и рестораны.

Власти Северной Кореи ввели запрет на владение домашними собаками в связи с нехваткой продовольствия в стране, предает южнокорейское издание The Chosun Ilbo.

Собак, изъятых у владельцев, отправляют в зоопарки и рестораны.

"Власти выявляют семьи, в которых есть собаки, и вынуждают отдавать их или насильно конфискуют", – говорится в сообщении.

Издание пишет, что указ о запрете на владение собаками лидер страны Ким Чен Ын подписал еще в июле. Владение домашними животными в Северной Корее считается вредной буржуазной привычкой.

"Владельцы домашних животных проклинают Ким Чен Ына за его спиной, но ничего не могут с этим поделать", – сказал источник издания.

Содержание домашних животных в Северной Корее долгое время считалось западной модой. После 1989 года, когда в стране прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов, отношение к этому немного смягчилось, и элита Пхеньяна начала заводить болонок. Сегодня это раздражает жителей КНДР, так как собака является признаком обеспеченности, отмечает издание.

Напомним, из-за коронавируса министерство сельского хозяйства Китая исключило собак из списка животных, которых можно разводить и продавать для употребления в пищу.