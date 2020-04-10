В Китае запретили разводить собак для употребления в пищу

Первым городом, в котором запретили есть собак, стал Шэньчжэнь

Китай обнародовал новые принципы для реклассификации собак из категории "домашнего скота" в категорию "домашних животных", что является частью реакции на пандемию коронавируса, сообщает Reuters.

В частности, Министерство сельского хозяйства Китая исключило собак из списка животных, которых можно разводить и продавать для употребления в пищу.

"По мере прогресса человеческой цивилизации, роста общественного интереса и любви к защите животных, собаки стали домашними питомцами, поэтому в Китае они не будут больше считаться домашним скотом", – говорится в документе.

В перечень животных, разрешенных для разведения, вошли 18 традиционных видов скота, включая крупный рогатый скот, свиней, птиц и верблюдов.

В списке оказались и 13 видов диких животных, разведение которых будет освобождено от ограничений при коммерческом использовании. Среди них – северные олени, альпаки, фазаны, страусы и лисы. Документ вынесен на обсуждение общественности.

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