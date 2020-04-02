Шэньчжэнь стал первым городом в Китае, где запретили есть кошек и собак

Новый закон вступит в силу с первого мая

Китайские власти наконец взялись за продуктовые рынки, где, кроме традиционных товаров, также продают, а также подают уже приготовленным кошачье мясо, собачатину, а также мясо экзотических животных, в том числе и летучих мышей. Первым городом, где запретили продавать живых котов и собак на убой, а также мясо этих животных, стал Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом пишет ВВС.

Запрет вступит в силу с 1 мая.

Организация Human Society International сообщает, что в Азии каждый год убивают и съедают не менее 30 миллионов собак, на Китай приходится десять миллионов собак и четыре миллиона котов. Впрочем, сами большинство китайцев признается, что никогда не ели ничего подобного и не собираются этого делать, более того, собаки и кошки живут у них в домах в качестве домашних животных.

В феврале было запрещено продавать и потреблять в пищу мясо диких животных по всему Китаю. А продуктовые рынки с живым товаром были закрыты. До сих пор точно неизвестно, что именно вызвало вспышку коронавируса, которым в Китае заразились 81 589 человек и от которого скончались 3 318. Одна из версий, которая получила распространение – заболевание подхватили те, кто ели суп из летучих мышей, который считается лечебным.

Однако, одновременно с этим решением использование желчи медведя для лечения COVID-19 в Китае было одобрено. Активный ингредиент, урсодезоксихолевая кислота, используется для растворения желчных камней и лечения заболеваний печени. Но нет никаких научных доказательств того, что он эффективен против коронавируса.

Фото с продуктовых рыноков в Китае/Фото: China Morning Post

Брайан Дейли, представитель Фонда Animals Asia, заявил, что полагаться на "лекарства" впроде медвежьей желчи в лечении COVID-19 в корне неверно. Ведь именно потребление мяса, или внутренних органов диких животных в качестве "лекарств", столь популярных в восточной медицине, могло вызвать вспышку заболевания.

Как ранее писал Фокус:

Но, не смотря на запреты, по крайней мере в двух китайских провинциях продуктовые рынки вновь открыты и на них торгуют все в тех же антисанитарных условиях. В качестве "лекарств" предлагают насекомых и летучих мышей.