Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море, - Bloomberg

Залежи природного газа были обнаружены, вероятнее всего, на участке "Дунай-1".

Турецкое буровое судно "Фатих" обнаружило в Черном море месторождения природного газа, сообщает Bloomberg.

Известно, что судно проводит геологоразведочные работы в Черном море с 20 июля на участке "Дунай-1", который расположен недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции.

По данным турецкого канала Habertürk, судно могло обнаружить залежи природного газа "хорошего качества" на участке "Дунай-1", а также еще одно месторождение у берегов Турции в районе города Кыркларели.

Ранее турецкое "Барбарос Хайреттин Паша" провело разведывательные работы в Черном море и выявило богатые запасы природного газа в западной части Черного моря.

Официального подтверждения этой информации нет, однако в среду, 19 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что в пятницу, 21 августа, объявит гражданам "очень хорошую новость", которая откроет новую эру для страны.