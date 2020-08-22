Антарктический воздух, достигший юго-востока Австралии, спровоцировал обильные снегопады в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, на территории федеральной столицы Австралии и островного штата Тасмания. Об этом передает Reuters.

Многим людям пришлось по душе такое редкое явление, даже несмотря на сильные ветры и перекрытые дороги. Фотографии заснеженных городов и пейзажей наводнили социальные сети.

"Мы видели, как снег добрался до Канберры (столица Австралии) сегодня, и да, мы даже слышали, он упал на здание парламента», – сообщило австралийское Бюро метеорологии.

Бюро заявило, что в ряде регионов выпало более одного метра снега, и что холода, вероятно, сохранятся в течение нескольких дней.

"Это потрясающе", – сказал местный житель Радж Кумар, который приехал со всей семьей из Сиднея в Новый Южный Уэльс, чтобы воочию увидеть снег.

"Я думаю, что это лучше, чем Долина Перишера (популярный в Австралии горный курорт)", – сказал изумленный австралиец.

Напомним, в прошлом году юг Австралии накрыл самый мощный снегопад с 2015 года.