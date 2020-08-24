До сих пор жив, но в коме. В КНДР объяснили странное исчезновение Ким Чен Ына

Именно по причине ухудшения состояния главы Северной Кореи его сестре Ким Ё Чжон были делегированы часть полномочий.

Бывший помощник покойного южнокорейского президента утверждает, что Ким Чен Ын серьезно болен, поэтому очень редко проводит публичные выступления в этом году.

Об этом в комментарии американскому изданию New York Post сообщил бывший чиновник Южной Кореи Чан Со Мина.

"Я считаю, что он находится в коме, но его жизнь не закончилась", - сказал он.

Чан Со Мин добавил, что сестра северокорейского диктатора готова помочь ему управлять страной.

"Полная структура преемственности не сформирована, поэтому Ким Е Чжон выдвигается на первый план, поскольку вакуум не может поддерживаться в течение длительного периода", - добавил экс-чиновник.

Напомним, в последнее время в северокорейских СМИ появляется мало новостей о состоянии здоровья Ким Чен Ына, который недавно перенес операцию на сердце. К тому же, он пропустил один из самых важных и крупных праздников в стране, который приурочен ко дню рождения его деда и основателя КНДР Ким Ир Сена.

Кроме того, ранее западные СМИ писали, что младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон может заменить своего брата на посту в случае экстренной ситуации. Вскоре стало изестно, что действительно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын делегировал часть своих полномочий помощникам, в том числе своей младшей сестре Ким Ё Чжон.