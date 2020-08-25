Трамп: США избавятся от коронавируса хоть с вакциной, хоть без нее

По словам главы Белого дома, это произойдет гораздо быстрее, чем думают люди.

Президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Северной Каролине отметился необычным заявлением, сказав, что США избавятся от пандемии коронавируса, независимо от того будет ли создана вакцина от болезни или нет.

Об этом передает пресс-служба Белого дома.

"Когда мы избавимся от этого вируса... А это произойдет гораздо быстрее, чем люди думают. С вакцинами и даже без них. Это уже происходит", – заявил Трамп.

Он напомнил, что в Соединенных Штатах уже идет финальная фаза испытания вакцины. По словам президента, препарат "может появиться до конца года или гораздо раньше".

Отметим, в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19, одна из дочерей президента РФ Владимира Путина уже проверила вакцину на себе.

Россия назвала свою вакцину "Спутник-V", делая отсылку к первому спутнику Земли, который был запущен СССР в 1957 году. С него началась глобальная космическая гонка.

В США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.