После встречи заместитель Госсекретаря США Стивен Биган заявил, что главный белорусский оппозиционер произвела на него большое впечатление.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, встретилась в Вильнюсе с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Об этом сообщил Telegram-канал штаба Тихановской Пул Первой.

В ходе беседы с американским дипломатом Тихановская заявила, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, но она готова разрешить кризис в стране путем диалога.

"Мы всегда говорили, что готовы говорить и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций в целях содействия диалогу. Мы также требуем беспристрастного расследования преступлений, совершенных белорусскими властями против своего народа", – сказала Тихановская.

"В то же время мы призываем все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси", – добавила она.

Стивен Биган после встречи заявил, что Тихановская произвела на него большое впечатление, добавив, его главной целью было "узнать мнение белорусского народа и получить информацию о том, что он делает для того, чтобы получить право самостоятельно определять свою судьбу".

Тихановская также выразила благодарность Соединенным Штатам за их поддержку мирных демонстрантов в Беларуси.

Отметим, в интервью DW оппозиционный кандидат в президенты Беларуси заявила, что ее задачей является провести подготовку к новым выборам в стране.

"Моя задача состоит в том, чтобы эту команду сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно – на подготовку к новым честным и прозрачным выборам", – сказала Тихановская.

В то же время, она отказалась выдвигаться на пост президента Беларуси в случае проведения перевыборов в стране.