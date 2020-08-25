Мальчик пролежал 20 часов в руинах "сложившейся" пятиэтажки в Индии

Вчера вечером, 24 августа, в западной Индии, в промышленном городе Махад произошел обвал пятиэтажного жилого дома, в результате которого погибли по меньшей мере пятеро людей.

Как сообщает Reuters, сегодня, 25 августа, спустя 20 часов после обрушения, из-под обломков дома спасатели вытащили живого ребенка.

Четырехлетнего мальчика обнаружили, когда услышали его крики из-под развалин. Сейчас его доставили в больницу, жизни ребенка ничего не угрожает.

Как передает агентство со слов местного полицейского, пятиэтажное здание упало, как "колода карт".

На данный момент службы экстренной помощи обнаружили 76 человек живыми. Еще около 14 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

В завалившемся доме было 47 квартир, в которых проживало около 200 человек. Катастрофа произошла около 19:00 вечера по местному времени, и не все жильцы дома находились в это время у себя в квартирах.

Как отмечается в материале, разрушения домов в Индии – это не редкость, особенно сейчас, в сезон муссонов, когда идут сильные дожди. В отчетах указано, что этому зданию было всего десять лет. Всего в этом году за период муссонов в Индии погибли более 800 человек.

Напомним, пару недель тому, в Индии во время посадки развалился на части пассажирский самолет, в результате чего более 30 пассажиров пострадали и двое – погибли.