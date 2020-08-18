"Прозрачное налогообложение". Чем интересно Украине индийское "государство в смартфоне"?

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на днях презентовал цифровую платформу "Прозрачное налогообложение — уважение к честности".

Платформа базируется на трех китах:

— безликая оценка соответствия: расчет налога, анализ и оценку деклараций будет проводить не местный чиновник при личном присутствии налогоплательщика, а компьютерная риск-система на центральном уровне, затем распределяющая случайным образом отобранные для проверки декларации среди сотрудников налогового ведомства.

Все запросы и уведомления также будут отправляться только централизованной компьютерной системой, и налогоплательщик может ответить на них в электронном виде без необходимости посещения налоговой и встречи с должностными лицами;

— безликая апелляция: апелляции по налоговым спорам становятся анонимными для чиновников;

— внедряется Хартия налогоплательщиков с презумпцией невиновности плательщика налогов, для налогового ведомства вводятся стандарты услуг, более четко определены права и обязанности обеих сторон.

По словам Премьер-министра, новая инициатива положит конец эпохе "jaan pehchan" (эпоха знакомств) и "сделает налоговую систему цельной, безболезненной и безликой".

Индийское налоговое ведомство известно своей коррумпированностью и притеснениями, когда чрезмерно усердные чиновники с благими намерениями по наполнению бюджета приносили больше вреда, чем пользы.

Значительный резонанс получил один из последних случаев "перегиба на местах", когда в июле текущего года основатель крупнейшей в Индии сети кофеен покончил жизнь самоубийством, оставив записку в которой причинами такого поступка названы чрезмерные преследования налогового ведомства.

Чиновники, в свою очередь, уже успели выступить против нововведений: "Мы выражаем наше резкое неудовольствие по поводу одностороннего принятия решений такого типа, поскольку это не отвечает интересам эффективной работы ведомства".

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