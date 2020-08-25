МИД Британии признал наличие неонацистов в Украине

О ситуации в Украине в британском ведомстве осведомлены.

Член Палаты общин британского парламента Дебби Абрахамс написала в британский МИД письмо, в котором спросила у государственного секретаря по иностранным делам и делам Содружества, какую оценку ведомство дает "уровню воинствующего экстремизма сторонников превосходства белой расы в Украине".

В ответе заместителя министра иностранных дел, члена парламента от консерваторов Венди Мортон отмечается, что неонацисты в Украине есть.

"В Украине есть несколько периферийных групп, придерживающихся неонацистских взглядов, некоторые из которых сделали заявления в поддержку превосходства белых. Мы серьезно относимся к любым сообщениям о насильственном экстремизме и преступлениях на почве ненависти в Украине", – сообщается в письме замминистра.

В ответе сообщается, что Великобритания с 2014 года ежеквартально обсуждает отчеты по Украине, которые готовит Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

"Великобритания привержена реализации всеобъемлющей повестки дня в области прав человека в Украине, включая принятие мер против преступлений на почве ненависти и на расовой почве", – написала замминистра.

По словам Венди Мортон, Британия оказывает финансовую поддержку Миссии наблюдателей, которая работает над фиксацией нарушений прав человека в Украине.

Отмечается, что британский МИД крайне обеспокоен ограничениями доступа правозащитников в неподконтрольные Киеву районы востока Украины, что "мешает провести независимые расследования, чтобы привлечь ответственных в преступлениях на почве ненависти на всей территории Украины".

"Мы продолжим тесно сотрудничать с правительством Украины, нашими международными партнерами и местными агентствами, чтобы поддерживать усилия по сообщению, расследованию и сокращению случаев преступлений на почве ненависти в Украине", – указано в официальном ответе.

Неделю тому, официальный Лондон не признал результаты президентских выборов в Беларуси, а правительство Британии заявило, что "мир с ужасом наблюдал за насилием" и призвало к независимому расследованию нарушений на выборах.

На днях, глава Минобороны Британии Бен Уоллес прибыл в Киев, где его встретил министр обороны Украины Андрей Таран. По итогу встречи Украина и Великобритания подписали военный договор.