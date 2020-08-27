В Париже вводят обязательное ношение масок на всех улицах города

Ранее обязательный масочный режим был только на нескольких улицах мегаполиса.

Мэрия французской столицы вводит обязательное ношение масок на всех улицах Парижа.

Об этом сообщила заместитель парижского мэра Анн Суири в эфире телеканала BFMTV.

По ее словам, это решение вступит в силу утром 28 августа.

Ранее обязательное ношение маски требовалось только на нескольких улицах Парижа с большим количеством пешеходов.

Аналогичные меры вводят власти Марселя, которые также обязали жителей и туристов носить маски в любом районе города.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс предупредил о том, что вспышка COVID-19 может выйти из-под контроля, если оперативно на нее не среагировать, передает Reuters.

"Вирус распространяется по всей стране", – сказал Кастекс на пресс-конференции вместе с министрами здравоохранения и образования.

По его словам, распространение эпидемии может стать экспоненциальным, если не среагировать очень быстро.

Премьер также считает, что правительство не может нести ответственность за распространение вируса в одиночку, это должны делать и граждане.

Кстати, в начале марта, на фоне распространения коронавируса в больницах Парижа наблюдалось массовое воровство защитных масок.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что повторный карантин в стране нанесет непоправимый ущерб экономике.