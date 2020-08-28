В Гаване вводят комендантский час из-за коронавируса

Власти Гаваны приняли решение с сентября ужесточить ограничения из-за увеличения числа заражений коронавирусом в последние две недели.

Об этом в четверг, 27 августа, в эфире государственного телевидения сообщил губернатор столицы Кубы Рейнальдо Гарсиа Сапата.

"Передвижение граждан и транспортных средств запрещено с 19:00 до 05:00 следующего дня. Также вводится запрет на передвижение между провинциями острова, на въезд и выезд из Гаваны будут наложены строгие ограничения", — заявил он.

За несоблюдение мер власти планируют штрафовать нарушителей на 2 тысячи кубинских песо, что приравнивается к сумме, равно примерно $80.

По словам губернатора, ограничения будут действовать по меньшей мере две недели, руководство столицы не исключает возможности их продления.

За последние две недели на Кубе было зарегистрировано более 700 заражений коронавирусом, тогда как ранее в течение месяца ежедневно фиксировалось около 10-15 случаев инфицирования. Большая часть новых заразившихся проживает в Гаване.

Первые три случая заражения коронавирусом были зафиксированы на Кубе 12 марта. По официальным данным, с этого дня на территории Кубы зарегистрировано 3 759 случаев заражения и 92 смертельных случая. Вопрос о введении комендантского часа стал актуальным после того, как за последние полмесяца на Кубе было выявлено более 700 заражений коронавирусом. Этот показатель почти в два раза превышает динамику заражений за предыдущий месяц. Отмечается, что наибольшее число заражений приходится именно на Гавану.

История вопроса

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV (позднее названный SARS-CoV-2). 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах.

Напомним, ранее комендантский час из-за коронавируса собирались вводить в столице Сербии, Белграде. Но с инициативой пришлось распрощаться, поскольку в городе начались массовые протесты.

Отметим, что в марте в МВД Украины также предлагали ввести комендантский час из-за коронавируса, а также штрафовать за выход на улицу и следить за передвижением украинцев.