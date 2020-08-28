Тунис закрыл границы для украинских туристов
Граждане Украины временно не смогут посещать страну на крайнем севере Африки.
Власти Туниса внесли Украину в перечень стран "красной" зоны из-за эпидемиологической ситуации в стране. В связи с этим украинские туристы не могут посещать страну на крайнем севере Африки.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Тунис внес Украину в "красную зону" эпидопасности. Поэтому, украинцы уже не могут посещать эту страну", – говорится в сообщении.
Кстати, Тунис в конце июня после улучшения эпидситуации открывал свои границы для туристов.
Отметим, Египет с 1 сентября будет требовать от туристов, прибывающих в страну, отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Позже Министерство здравоохранения Египта уточнило требования к сертификату с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который должен иметь при себе каждый турист.
Ранее сообщалось, что Египет будет оплачивать расходы на лечение украинских туристов в случае, если заразятся COVID-19 на отдыхе.