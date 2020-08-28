Лукашенко мягко угрожает Европе: во что вы превратитесь, если в Беларуси полыхнет?

За границей должны подумать, во что может превратиться Европа, если в Беларуси полыхнет. Об этом Александр Лукашенко заявил, общаясь с представителями трудового коллектива предприятия "Савушкин-Орша", передает БЕЛТА.

"Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если в Беларуси полыхнет", – сказал Лукашенко.

Он считает, что военная угроза его стране действительно существует. "Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда. 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие. Я исхожу из худшего варианта. Поэтому должен был отреагировать", – пояснил Лукашенко.

Также он отметил, что на фоне внешних угроз еще и вынужден держать определенный резерв военнослужащих с учетом общественно-политической обстановки. "Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять", – подчеркнул президент.

Напомним, Лукашенко считает, что в случае обострения ситуации Беларусь может превратиться в театр военных действий. "Им (Западу. – Ред.) не Беларусь нужна. Беларусь – это трамплин, как обычно, в Россию… Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией", – заявил он.

Ранее Лукашенко подтвердил, что позвал на белорусское ТВ и даже в президентский пул российских журналистов после массовых увольнений белорусских сотрудников.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что хотела бы, чтобы Беларусь имела близкие отношения со всеми странами, как экономические, так и политические.