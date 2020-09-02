Лукашенко объяснил, почему не уходит: "Придут урки с прикорытниками"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не оставляет пост президента не потому, что держится за власть, а из-за опасений, что в случае его ухода в стране начнется резня и она развалится.

Об этом сообщает TUT.BY.

"Дело здесь не во власти, дело в том, что я не хочу, чтобы порезали на куски страну, которую я лепил на обломках империи, окровавленный этот кусок", – сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, его поддерживают миллионы людей, а если к власти придут "урки с прикорытниками", то порежут на куски не только страну, но и людей.

"Это будет резня, и то, что произошло в Украине, – это будут цветочки. У нас будут ягодки", – сказал Лукашенко.

Отметим, президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал сохранить "общее отечество" с Россией после переговоров с Владимиром Путиным. Он также заявил, что народы России и Беларуси сейчас снова братья, а не партнеры, как было до недавнего времени.