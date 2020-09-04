Заболевшего коронавирусом 83-летнего Берлускони госпитализировали

Заразившийся коронавирусом экс-премьер-министр Италии и лидер партии "Вперед Италия" (Forza Italia) Сильвио Берлускони госпитализирован в клинику Сан-Рафаэль в Милане.

Об этом сообщает Reuters.

Издание пишет, что госпитализация политика произошла не по причине ухудшения его самочувствия, а в качестве предупредительной меры.

До этого Берлускони находился на самоизоляции, в своем доме в городе Аркоре, севернее Милана.

Клиническая картина заболевания Берлускони опасений у врачей не вызывает. Его болезнь протекает бессимптомно. Он находится в изолированной палате.

Политик уже успел пообщаться со сторонниками партии "Вперед Италия" онлайн.

"У меня больше нет температуры, и я не испытываю боли. Хочу заверить каждого, что чувствую себя хорошо", – сказал Берлускони своим сторонникам.

Напомним, Сильвио Берлускони сдал анализы на COVID-19 после возвращения с итальянского острова Сардиния, результаты оказались положительными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости предоставит необходимую помощь Берлускони.

Отметим, в прошлом году Берлускони упал и получил травму. Это произошло после того, как он попытался сделать селфи на саммите Европейской народной партии (ЕНП) в хорватском Загребе. Политика отвезли в миланскую больницу на обследование: он получил ушиб и гематому.