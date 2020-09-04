Заболевшего коронавирусом 83-летнего Берлускони госпитализировали
Политика перевели в больницу в качестве предупредительной меры.
Заразившийся коронавирусом экс-премьер-министр Италии и лидер партии "Вперед Италия" (Forza Italia) Сильвио Берлускони госпитализирован в клинику Сан-Рафаэль в Милане.
Об этом сообщает Reuters.
Издание пишет, что госпитализация политика произошла не по причине ухудшения его самочувствия, а в качестве предупредительной меры.
До этого Берлускони находился на самоизоляции, в своем доме в городе Аркоре, севернее Милана.
Клиническая картина заболевания Берлускони опасений у врачей не вызывает. Его болезнь протекает бессимптомно. Он находится в изолированной палате.
Политик уже успел пообщаться со сторонниками партии "Вперед Италия" онлайн.
"У меня больше нет температуры, и я не испытываю боли. Хочу заверить каждого, что чувствую себя хорошо", – сказал Берлускони своим сторонникам.
Напомним, Сильвио Берлускони сдал анализы на COVID-19 после возвращения с итальянского острова Сардиния, результаты оказались положительными.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости предоставит необходимую помощь Берлускони.
Отметим, в прошлом году Берлускони упал и получил травму. Это произошло после того, как он попытался сделать селфи на саммите Европейской народной партии (ЕНП) в хорватском Загребе. Политика отвезли в миланскую больницу на обследование: он получил ушиб и гематому.