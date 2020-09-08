"Лукашенко демонстрирует неадекватность": Тихановская требует освобождения Колесниковой

Тихановская напомнила, что задача Координационного совета – быть платформой для переговоров.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская потребовала освобождения всех задержанных членов Координационного совета, в том числе Марии Колесниковой. Об этом она написала в своем в Telegram-канале "Пул Первой".

"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного совета и политзаключенные", – говорится в заявлении.

По ее словам, задача Координационного совета – быть платформой для переговоров.

"Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует сваю слабость и неадекватность", – заявила Тихановская.

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Накануне Тихановская заявляла, что похищение Марии Колесниковой – это попытка сорвать работу Координационного совета, но она пообещала продолжить борьбу.

7 сентября стало известно, что в центре Минска неизвестные посадили белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Перестали выходить на связь с родными и коллегами также Антон Родненков и Иван Кравцов. Родные Марии Колесниковой подали заявление о розыске.

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков утром во вторник, 8 сентября, прошли пограничный контроль на границе с Украиной. Однако границу с Украиной пересекли только пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Мария Колесникова, как сообщается, была задержана.