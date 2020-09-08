В Индонезии нарушителей карантина катают на катафалках и укладывают в гробы

В Индонезии нарушителей масочного режима катают на катафалках и укладывают на несколько минут в гробы.

Об этом сообщает местное издание Jakarta Post.

Отмечается, что необычный инцидент в рамках борьбы с нарушителями карантина произошел в городе Проболинго в провинции Восточная Ява, в котором 50 торговцев с местного рынка во время проверки были без масок. Некоторых нарушителей также пытались наказать, обязав их 3 месяца убирать рынки и чистить канализацию.

Кроме того, в столице Индонезии Джакарте нарушителей помещали в бутафорские гробы. Их можно было снимать фото- и видеокамерами, а нарушителю разрешалось прикрывать лицо.

В ситуацию вмешалась местная власть, которая решила пресечь подобную практику. Они заявили, что штрафов и наказаний в виде социальной работы достаточно, чтобы заставить жителей соблюдать карантин.

Отметим, в мае полиция Лондона признала поражение в борьбе с нарушителями карантина.

Ранее во Франции двое 50-летних французов надели на головы коробки в форме буев ограждения, чтобы поплавать в море. Таким образом они решили обойти запрет, введеный на вермя карантина.