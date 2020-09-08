Лукашенко будет просить Украину вернуть оппозиционеров обратно в Беларусь

Александр Лукашенко просит Украину "вернуть" оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова, которые выехали на территорию Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации, она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он как пограничник считает, что ее задержали правильно. Ну а двух других товарищей, которые все-таки успели просочиться через границу, они сейчас просят у Украины вернуть", – сообщил корреспондент телеканала "Россия 1" Евгений Рожков, который брал интервью у Лукашенко.

По словам Рожкова, Лукашенко известно, что оппозиционер Мария Колесникова якобы хотела выехать в Украину, однако была задержана на белорусской стороне.

Напомним, все три члена Координационного совета накануне пропали. Колесникову затолкали в автобус с надписью "Связь" примерно в 10:05 возле Национального художественного музея в Минске, рассказала очевидец. После этого на связь перестали выходить Родненков и Кравцов.