Михаил Ефремов прочтет сотрудникам СИЗО пьесу Охлобыстина про пьянку в бане

Осужденный на 8 лет актер нашел общий язык с начальником СИЗО.

Осужденный на 8 лет колонии актер Михаил Ефремов договорился с начальником изолятора о выступлении перед сотрудниками.

Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, пишет РИА Новости.

"Ефремов уже встретился с начальником СИЗО-5, они нашли общий язык. Они договорились, что Ефремов прочитает для хозотряда и сотрудников СИЗО пьесу "Пар", которая была написана Охлобыстиным для артиста", – заявила Литвинович.

По сюжету пьесы все действие происходит в бане, где собираются выпить лучшие друзья.

По словам Литвинович, сейчас Ефремов чувствует себя нормально, он ожидал худшего. Врачи взяли у актера анализы и поместили в карантинную камеру. У Ефремова двое сокамерников: гражданин России и Беларуси, как заметил артист – "хорошие люди".

Кроме того, объявлена дата выхода последнего фильма с Ефремовым, снятого перед смертельной аварией с его участием. Премьера короткометражного фильма "Процесс" состоится сегодня, 9 сентября.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Дождь" режиссер картины Сергей Кальварский.

Он рассказал, что изначально фильм планировали выпустить раньше. Однако из-за аварии премьеру решили отложить, чтобы не навредить актеру.

Напомним, вечером 8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице. В начале сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП.

Утром 8 сентября в суде Ефремова признали виновным в смертельном ДТП. Адвокат актера заявил, что защита обжалует приговор.