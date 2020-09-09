Семья из Беларуси попросила защиты в Украине из-за преследования

По данным Госпогранслужбы, за последнее время в пунктах пропуска на государственной границе Украины за получением защиты обратились 15 граждан Беларуси.

Двое взрослых (мужчина и женщина) вместе с детьми прибыли в один из пунктов пропуска на украинско-белорусской границе в Черниговской области.

Во время пограничного контроля они сразу сказали пограничникам, что нуждаются в защите из-за притеснений в своей стране.

По словам мужчины, уже некоторое время они чувствовали давление со стороны белорусских правоохранительных органов. Но из страны решили уехать после того, так как против него было заведено надуманное уголовное дело, связанное с взяточничеством.

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Пограничники разъяснили иностранцам порядок обращения за защитой и оформили их въезд в Украину. В миграционную службу направлено уведомление об их обращении.

За последнее время в пунктах пропуска на государственной границе Украины о необходимости защиты заявили 15 граждан Беларуси.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя приезд в Украину белорусских оппозиционеров Ивана Кравцова и Антона Родненкова, заявил, что Украина будет жестко противодействовать попыткам спецслужб Беларуси или России использовать открытость украинских границ, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами.

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков утром во вторник, 8 сентября, прошли пограничный контроль на границе с Украиной. Однако границу с Украиной пересекли только пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Мария Колесникова, как сообщается, была задержана.