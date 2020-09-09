Колесниковой грозит до пяти лет тюрьмы

Задержанная участница президиума координационного совета в Беларуси Мария Колесникова арестована. Об этом сообщил отец Марии Александр, передает РИА Новости.

"Ее арестовали, я думал о задержании, он (следователь – ред.) сказал, что она под арестом, по статье 361 часть 3 (публичные призывы к захвату власти, совершенные с использованием СМИ или сети Интернет)", – сказал Александр.

Санкция этой статьи предусматривает тюремный срок от двух до пяти лет. По его словам, Колесникова отвергала возможность покинуть Беларусь. Он также заявил, что гордится тем, что его дочь порвала паспорт при попытке выдворить ее из страны.

"Мы с ней эти вопросы обсуждали, я хотел даже иногда посоветовать, но начиная даже иногда разговор, она сразу отсекала мои просьбы о том, чтобы покинуть. Она говорила: "папа, я буду в Белоруссии до последнего", – сказал Колесников.

Напомним, 7 сентября Колесникову затолкали в автобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске. 8 сентября стало известно, что Марию Колесникову вынуждали покинуть Беларусь. Но на белорусско-украинской границе она разорвала свой паспорт.

Отец Марии Александр Колесников сегодня, 9 сентября, сообщил, что его дочь арестована и находится в Минске в СИЗО №1 на Володарского.