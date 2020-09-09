Ефремов: Я не ожидал такого приговора, меня подставил адвокат

Актер сообщил, что не согласен с вердиктом и хочет его пересмотра.

Осужденный на 8 лет колонии за совершение смертельного ДТП российский актер Михаил Ефремов заявил, что не согласен с приговором суда и хочет его пересмотра. Об этом он сказал в интервью МК.ru.

По словам актера, в том, что он получил такой срок, есть вина его адвоката, который "обещал одно, а получилось другое".

"Адвокат меня "подставил" на эти 8 лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он. И вот он уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день. Он хочет ее отправить почтой, чтобы там зафиксировали дату. Тогда, по его словам, мы не просрочим. Это все как-то странно. Мне кажется, это рискованно", – сказал изданию актер.

Ефремов сообщил, что уже написал заявление о своем несогласии с приговором, и что хочет пересмотра вердикта.

"Но надо же правильно оформить, а это могут только адвокаты. Спросите у супруги – почему ко мне не пришел другой адвокат? Я доверяю только жене. Пашаев говорит, что это она его послала якобы. Так ли это? Связи с ней нет", – отметил Ефремов.

Напомним, вечером 8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице. В начале сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП.

Утром 8 сентября в суде Ефремова признали виновным и приговорили к 8 годам лишения свободы.