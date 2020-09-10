На смену эпохе глобализации приходит "век беспорядка", – Deutsche Bank

2020 год, возможно, дает старт новой эпохе в истории человечества – эпохе беспорядка. Она будет проходить под знаком холодной войны между Китаем и США.

Эпоха глобализации, начавшаяся в 1980-е, подходит к концу, а ей на смену приходит "век беспорядка". Об этом говорится в исследовании Deutsche Bank.

Беспорядок будет определять новую эпоху, по крайней мере на первых порах. "Но не всякий беспорядок является плохим", – говорится в отчете об исследовании. "Наступление нового времени не следует воспринимать как причину отказываться от покупки финансовых активов, поскольку новая эпоха принесет масштабные интервенции властей и значительную ликвидность", – считают в банке.

При этом аналитики предупреждают, что "век беспорядка" несет угрозу текущим глобальным оценкам, они часто будут непредсказуемыми.

Главными темами новой эпохи будут:

ухудшение отношений США и Китая;

усиление интеграционный процессов в Европе, новый импульс которым придала пандемия COVID-19; но есть вероятность, что Старый свет останется в состоянии экономической стагнации с перспективой политической фрагментации;

дальнейшее увеличение долгов и распространение монетарной политики "вертолетных денег";

вероятный рост инфляции;

усиление экономического неравенства на первых порах посткоронавирусной эпохи, но в дальнейшем государства начнут взимать больше налогов с богатых;

ужесточение конкуренции между поколениями: миллениалы и более молодые люди к 2030 году догонят старшие поколения по численности, что позволит им определять результаты политических выборов;

рост глобальной озабоченности вопросами климата;

новая технологическая революция.

Китай может обогнать США по размеру номинального ВВП к концу текущего десятилетия. Поэтому будут усиливаться опасения по поводу так называемой ловушки Фукидида (риск военного конфликта между двумя державами, когда одна догоняет другую по экономической мощи). Deutsche Bank отмечает, что за последние 500 лет было 16 таких ситуаций, и в 12 случаях это приводило к войне. Аналитики успокаивают, что сейчас более вероятна экономическая война, чем масштабный военный конфликт.

На фоне растущей задолженности глобальные ставки заимствований находятся на приемлемом уровне только благодаря интервенциям центробанков. "В будущем мы увидим больше кризисов, больше беспорядка и еще больше печати денег центробанками", – говорится в исследовании. Массовый же переход к политике "вертолетных денег" (то есть вливание ликвидности не в финансовый сектор, а в домохозяйства или реальный сектор экономики), вероятнее всего, приведет к ускорению инфляции.

Технологическая гонка ведущих держав видится неизбежной. Что же касается нынешних высоких оценок стоимости технологических компаний, то они либо окажутся обоснованными, что приведет к технологическим прорывам, либо будут означать повторение "пузыря доткомов", лопнувшего с очень серьезными последствиями в 2000 году.

Напомним, можно ли снова запустить экономику, просто отменив карантин, и почему мир ждет уничтожение капитала и двузначная инфляция, рассказывается в материале FT Alphaville.

От чумы до мировой войны. Как кризис может стать шансом для рывка вперед. Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон в своей книге "Почему одни страны богатые, а другие бедные" показывают, как последствия пандемии привели к кардинальным различиям в развитии Западной и Восточной Европы.