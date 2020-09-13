"Марш героев": тысячи белорусов попробуют пробиться к резиденции Лукашенко

Оппозиция объявила поход "на Дрозды", где находится резиденция Лукашенко. Колонна, в которой собралось около 20 тыс. человек находится в двух километрах от места назначения.

13 сентября в Минске проходит масштабный марш оппозиции – протестующие собираются в колонны и двигаются к резиденции Александра Лукашенко. Акция получила названия "Марш героев: идем на Дрозды". Дрозды – местность, где находится резиденция Лукашенко, куда они постараются попасть. МВД уже задержали 250 человек.

Марш начался в 14:00 – в это время протестующие собрались в районе минского проспекта Независимости и станции метро Немиги. При этом, на проспекте Независимости сразу же задерживали людей.

Люди собираются в колонны в центре Минска вопреки задержаниям и попыткам их разогнать.

По проспекту Независимости в сторону площади Победы проехала колонна автозаков и военных автомобилей с людьми.

В центр города ехала колонна техники: автозаки, грузовики для перевозки людей, машины с колючей проволокой.

В 15:30 основная колонна у Минск-арены соеденилась с другими участниками марша, которые собираются из спальных районов и двигается в сторону Дроздов. По оценкам Euroradio, в колонне около 20 тысяч человек.

"Берем оккупантов в кольцо, подходим к их домам, призываем к ответу. А на высоких заборах будут отлично смотреться ваши плакаты", – призывает Telegram-канал.

Кроме того, в NEXTA призвали "навестить" главу ЦИК Беларуси Лидию Ермошину и другим чиновникам. А жителям других городов предлагают "сходить в гости" к местным чиновникам.

"Если знаете, где живут главы ваших оккупационных администраций и начальство карателей, после общего сбора можете направиться прямиком к ним", – сказано в призыве.

По окончании марша людей просят расходиться большими группами, чтобы избежать задержаний.

В Минске уже начались проблемы с мобильным интернетом. Мессенджеры не обновляются, открыть медиафайлы в том же Telegram получается не у всех, сообщает TUT.by.

В пресс-службе местного оператора А1 заявили: "В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 13 сентября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания".

Напомним, что во время Евромайдана был организован "мирний наступ", во время которого активисты планировали выйти к Верховной Раде. Это закончилось кровопролитием и противостоянием с сотрудниками "Беркута" и т.н. титушками, был сожжен офис Партии регионов.

Напомним, Telegram-канал NEXTA, который из Варшавы ведет блогер-эмигрант Степан Путило, заявляет, что кто "пока работает на противостоящий большинству белорусов режим, осталось совсем мало времени" и грозится выложить личные данные чиновников-предателей.