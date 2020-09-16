В США оператора беспилотного Uber, сбившего человека, обвинили в убийстве

По данным полиции, аварии можно было бы избежать, если бы оператор автомобиля не отвлекался на телешоу.

В США предъявили обвинение в убийстве по неосторожности оператору беспилотного автомобиля компании Uber Рафаэлю Васкесу, который в 2018 году сбил человека. Об этом сообщает Reuters.

Рафаэль Васкес не признал себя виновным. Он был освобожден до суда, назначенного на февраль 2021 года. Компания Uber отказалась от комментариев.

Херцберг умерла после того, как ее сбили ночью, когда она ехала по улице на велосипеде. Первая зарегистрированная смерть с участием беспилотного транспортного средства вызвала серьезные опасения по поводу безопасности зарождающейся индустрии автономного транспорта.

В отчете полиции Темпе говорится, что Васкес неоднократно смотрел вниз, вместо того, чтобы смотреть на дорогу. В марте 2019 года прокуратура заявила, что Uber не несет уголовной ответственности за аварию.

Полиция ранее заявляла, что аварии "можно было полностью избежать", и что Васкес в то время смотрел телешоу "Голос".

Напомним, в марте 2019 года автомобиль Tesla Model 3 с включенным автопилотом на перекрестке врезался в грузовик с прицепом. Удар буквально срезал крышу с машины и водитель беспилотника погиб на месте.