ФРГ предложила США сделку за отказ от санкций против "Северного потока-2", – СМИ

По данным СМИ, Германия готова вложить до миллиарда евро в строительство на своей территории двух терминалов по приему американского сжиженного газа.

Правительство ФРГ предложило американской стороне сделку ценой в 1 миллиард евро в обмен на отказ США от санкций против проекта "Северный поток-2". Об этом сообщила немецкая газета Die Zeit со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, Германия готова вложить до миллиарда евро в строительство на своей территории двух терминалов по приему американского сжиженного газа в портах городов Брунсбюттель и Вильгельмхафен.

"В ответ США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию "Северного потока-2", – говорится в письме вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца, направленном в августе главе Минфина США Стивену Мнучину.

На саммите ЕС 24-25 сентября лидеры стран ЕС планируют обсудить будущее российского проекта в свете отравления Алексея Навального.

Как сообщили в правительстве Германии, Ангела Меркель не исключает введения санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Президент США Дональд Трамп поддержал идею отказа от строительства "Северного потока 2" на фоне инцидента с вероятным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее главы правительств стран Вышеградской группы, куда входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, в ходе обсуждения ситуации со строительством газопровода "Северный поток-2" в польском городе Люблин, пришли к соглашению, что проект должен быть остановлен.

В июле Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против российских газопроводов. Документ также предусматривает ограничительные меры, накладываемые за строительство "Северного потока-2".