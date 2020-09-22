На место прибыла команда из 40 специально обученных спасателей, которые будут плавать среди китов и отгонять их на глубину.

На западном побережье острова Тасмания в понедельник, 21 сентября, обнаружили массовое скопление китов. По предварительным подсчетам, их там было около 270. Морские биологи начали сложную операцию, пытаясь спасти животных, но треть из них уже погибла.

Об этом сообщает ВВС.

"Идет гонка на время, чтобы спасти около 270 китов, застрявших на двух песчаных отмелях и на пляже у побережья Тасмании", – говорится в сообщении.

Зоологи пока не могут ответить на вопрос, что привлекло китов на берег Тасмании. Такого массового заплыва там не видели более десяти лет. Последний раз Тасмания зафиксировала у берегов массовое скопление китов в 2009 году, речь тогда шла примерно о 200 животных.

Издание пишет, что многие киты оказались в "достаточно труднодоступных" местах, что усложняет работу по их спасению.

На место уже прибыла команда из 40 специально обученных спасателей, которые будут плавать среди китов, и с помощью специального оборудования стараться отгонять их на глубину.

"Одна треть застрявших у Тасмании китов уже умерла. Есть опасения, что такая же участь ждет и других животных. Тем не менее, спасатели смогли сохранить жизни 25 особей и планируют отогнать в море еще больше из них", – сказал представитель австралийской спасательной команды.

Напомним, в период с 2011 по 2017 гг на пляжах Британии погибли 4896 китов, дельфинов и морских свиней.