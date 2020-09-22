Польша открыла свои границы для белорусов с визами

Советник посольства Польши в Минске Аркадиуш Клембек сообщил, что с 22 сентября граждане Беларуси, у которых есть виза, могут въезжать в Польшу с любыми целями. Об этом говорится в документе польского МВД, согласно которому, распоряжение польских властей от 13 марта об ограничении въезда из-за COVID-19 приостановлено.

Как сообщает TUT.by, на сайте пограничной службы Польши сегодня появился список тех, кто может въезжать в Польшу, и там под 18 пунктом указаны – граждане Беларуси.

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Тем не менее, всем, кто пересечет границу Польши, придется проходить 10-дневный карантин.

Белорусские граждане могут пересекать границу с Польшей в пунктах пропуска "Кузница", "Бобровники" и "Тересполь".

Напомним, с августа месяца Польша выдала более двухсотен "гуманитарных виз" белорусам, которые бегут из страны, связывая свой выезд репрессиями действующей власти.

26 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша начала пропускать граждан Беларуси без виз, и что таким образом в страну выехали уже несколько десятков белорусов.