Польша разрешила въезд студентам из Украины в период карантина
2020-05-23 23:10:00
Студенты смогут попасть в Польшу только автомобильным транспортом
Польша разрешила въезд в страну иностранным студентам, в том числе из Украины, которые проходят обучение в польских учебных заведениях. При этом, студенты смогут попасть в Польшу только автомобильным транспортом.
Об этом говорится в распоряжении министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского.
Документом также расширяется перечень лиц, которым разрешен въезд на территорию Польши.
Речь идет о международных автоперевозчиках, учениках и студентах, обучающихся в Польше, а также гражданах других стран ЕС, Европейского экономического пространства и Швейцарии с целью проезда транзитом по территории Польши, который продолжается не более 12-ти часов с момента пересечения границы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сезонные работники, которые решат приехать в Польшу, смогут приступить к работе без необходимости пребывания в двухнедельном карантине.
- Польские консульства в Украине возобновили выдачу рабочих виз с 4 мая.