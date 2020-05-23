Польша разрешила въезд студентам из Украины в период карантина

Студенты смогут попасть в Польшу только автомобильным транспортом

Польша разрешила въезд в страну иностранным студентам, в том числе из Украины, которые проходят обучение в польских учебных заведениях. При этом, студенты смогут попасть в Польшу только автомобильным транспортом.

Об этом говорится в распоряжении министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского.

Документом также расширяется перечень лиц, которым разрешен въезд на территорию Польши.

Речь идет о международных автоперевозчиках, учениках и студентах, обучающихся в Польше, а также гражданах других стран ЕС, Европейского экономического пространства и Швейцарии с целью проезда транзитом по территории Польши, который продолжается не более 12-ти часов с момента пересечения границы.

Как ранее сообщал Фокус:

Сезонные работники, которые решат приехать в Польшу, смогут приступить к работе без необходимости пребывания в двухнедельном карантине.