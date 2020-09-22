Генсек ООН назвал пандемию коронавируса "пятым всадником Апокалипсиса"

По словам Гутерриша, последствия коронакризиса будут "проявляться в различных формах вновь и вновь".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса является "пятым всадником Апокалипсиса", сообщает ТАСС.

Отметим, в январе Гутерриш рассказал о "четырех всадниках Апокалипсиса".

По его словам, символами конца света становятся геополитическая напряженность, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями.

"Однако пятый всадник скрывался в тени. С января по всему миру скачет всадник пандемии COVID-19, который присоединился к четырем другим и увеличил разрушительную силу каждого из них", – сказал Гуттериш.

"Мы переживаем решающий момент. Задачи, стоящие перед нами сегодня, не уступают по своей масштабности задачам 1945 года. Эта пандемия привела к кризису, который не похож ни на один из кризисов, которые мы когда-либо видели раньше", – добавил Гутерриш.

По его словам, последствия коронакризиса будут "проявляться в различных формах вновь и вновь".

"Коронавирус – это не только тревожный звонок, это генеральная репетиция перед грядущими мировыми вызовами. Мы должны двигаться вперед со смирением, признавая, что микроскопический вирус поставил весь мир на колени", – говорит он.

Напомним, в докладе ООН говорилось, что пандемия коронавируса приведет к беспрецедентному экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией в 1930-хгодах.