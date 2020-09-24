После тайной инаугурации Лукашенко задержали более 360 человек

По данным МВД страны, всего в протестах приняли участие около пяти тысяч человек.

На протестах после Александра Лукашенко задержали более 360 человек. Об этом сообщает представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram.

В Минске были задержаны 252 человека.

По словам Чемодановой, по всей Беларуси вчера прошло 59 акций протеста, в которых, по данным МВД, приняли участие около 5 тысяч человек.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 364 гражданина (из них в Минске – 252). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 320 человек", – сообщила Чемоданова.

Напомним, 23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске.