Россия потребовала от Германии результаты анализов Навального

Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, Германия должна предоставить данные в десятидневный срок.

Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в Германию ноту с требованием передать все сведения по делу Алексея Навального, сообщает пресс-служба представительства.

"23 сентября постпредством России направлена нота постпредству ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию по делу Навального, в частности – результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина", – сказано в сообщении.

Согласно Конвенции ответ на обращение немецкая сторона обязана предоставить в десятидневный срок.

Напомним, 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "кто-то пытался заставить его замолчать" и потребовала ответов от Москвы.

Как сообщили в правительстве Германии в понедельник, 7 сентября, Ангела Меркель не исключает введения санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, президент США Дональд Трамп поддержал идею отказа от строительства "Северного потока 2" на фоне инцидента с вероятным отравлением Навального.