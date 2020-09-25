В США продадут картину Боттичелли, которой больше 500 лет

Аукцион пройдет в январе 2021 года. За картину планируют выручить около 80 миллионов долларов.

Редкая картина мастера эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, которой более 500 лет, будет выставлена на аукцион Sotheby's, который пройдет в Нью-Йорке.

Об этом сообщается на сайте одноименного торгового дома в четверг, 24 сентября.

Речь идет о портрете "Молодой человек с медальоном", который датируется 70–80-ми годами XV века.

По оценке куратора отдела произведений старых мастеров аукционного дома Кристофера Апостла, цена продажи картины превысит 80 миллионов долларов. Портрет, по его мнению, может стать следующим полотном, ушедшем с молотка более чем за $100 млн, как это было с произведением Клода Моне "Стога сена". В прошлом году на аукционе его продали за $110,7 млн.

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"В предстоящие годы вряд ли выдастся другая возможность приобрести столь значимое и прекрасное полотно эпохи Возрождения", — подчеркнул он.

"Молодой человек с медальоном"

Впервые "Молодой человек с медальоном" был зарегистрирован в частной коллекции лорда Ньюборо в Кэрнарвоне в Уэльсе в 1930-х годах. Предполагается, что он был приобретен его предком сэром Томасом Винном. В течение последующих 5–8 лет портрет был продан частному коллекционеру, наследники которого в последний раз перепродали картину на аукционе в 1982 году. Как уточнили в Sotheby's, нынешний владелец заплатил за него 810 тысяч евро.

Напомним, ранее уличный художник Бэнкси продал три картины на тему кризиса с мигрантами за 2,9 млн долларов. Триптих был продан в Лондоне 28 июля за $2,9 млн при оценочной стоимости $1–1,5 млн. Продажа состоялась в рамках аукциона Sotheby's под названием "От Рембрандта до Рихтера".