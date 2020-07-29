Бэнкси продал три картины на тему кризиса с мигрантами за 2,9 млн долларов

Средства от продажи картин на аукционе Sotheby's будут переданы больнице в Вифлееме (Палестина).

Триптих британского уличного художника Бэнкси был продан в Лондоне 28 июля за $2,9 млн при оценочной стоимости $1–1,5 млн. Продажа состоялась в рамках аукциона Sotheby's под названием "От Рембрандта до Рихтера".

Вырученные средства пойдут на строительство нового отделения для лечения острых инсультов и закупку детского реабилитационного оборудования для больницы в Вифлееме.

Триптихе "Вид на Средиземное море 2017" посвящен кризису с мигрантами в Европе. Картины выполнены маслом в стиле романтизма XIX века, но традиционные виды бурного моря дополнены брошенными спасательными жилетами и кругами. "Это – ясная ссылка на кризис последних лет с беженцами, которые погибали, пытаясь пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Европу", – отметили в Sotheby's.

В частности, подразумевается смерть 3-летнего Айлана Курди. Семья мальчика, беженцы курдского происхождения, пытались пересечь Средиземное море и погибли в волнах. Тело ребенка было найдено на побережье Турции, у города Бодрум. Фотографии, сделанные репортерами, стали символом трагедии беженцев.

Читайте также: В ООН подсчитали количество беженцев на планете

Ранее проданные с аукциона картины висели в лобби отеля, который Бэнкси открыл в 2017 году у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины. В каждом из десяти его номеров есть работы одного из известнейших уличных художников мира.

Фото: Sotheby's

Напомним, на своей странице в Instagram Бэнкси опубликовал рисунок, изображающий участников акций протеста в Бристоле, которые сбрасывают бронзовую статую предпринимателя, члена британского парламента и работорговца Эдварда Колстона.

Работники лондонского метро смыли граффити Бэнкси. Правилами Управления транспорта Лондона запрещено наносить граффити на весь городской транспорт в целом и вагоны метро в частности.