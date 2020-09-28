В "Google картах" будут показывать ситуацию с COVID-19 в 220 странах

Эта функция будет доступна на платформах Android и iOS.

Компания Google добавила на своих картах новый информационный слой, который содержит информацию о случаях заражения COVID-19 на той или иной территории. Отображается число новых случаев на 100 000 человек, а также значок, который показывает, увеличивается этот показатель или уменьшается.

Компания сообщает, что информацию для представления на карте она берет из "множества авторитетных источников". В качестве примера таковых названы Университет Джонса Хопкинса, газета "Нью-Йорк таймс" и "Википедия". Эти же источники используются для отображения статистики заболеваний коронавирусной инфекцией на поисковике Google.

Данные о новых случаях заражения доступны для всех 220 стран и территорий, где поддерживаются "Google карты" Google Maps). Для некоторых стран доступна информация на уровне округов, городов и областей.

Компания уже начала запуск нового информационного слоя карт на платформах Android и iOS. Но в Украине по состоянию на 18:10 28 сентября обновление карт с коронавирусным слоем отсутствует на "Play маркет".

Напомним, виртуальный путеводитель и панорамные снимки красной горы Улуру будут удалены из Google Maps по просьбе Государственного управления парков Австралии.