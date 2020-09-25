Google разрешила аборигенам Австралии спрятать их священную гору

Виртуальный путеводитель и панорамные снимки красной горы Улуру будут удалены из Google Maps.

Изображения горы Улуру будут удалены из картографического сервиса Google по просьбе Государственного управления парков Австралии. Об этом сообщило издание ABC News.

Причиной стало то, что местные жители – аборигены анангу – считают вершину этой горы священной. Туда еще в 2019 году был закрыт доступ для туристов.

До сегодняшнего дня панорамные снимки, доступные в Google Street View, мог просматривать любой желающий – теперь их уберут. Закроют и интерактивный аудиовизуальный тур с гидом и песнями коренных жителей, на реализацию которого потребовалось около двух лет.

Вершину горы и некоторые прилегающие территории считаются священными. Их нельзя фотографировать и рисовать. Для аборигенов – это место силы и связи с духами предков. Они убеждены, что каждая новая фотография разрушает его энергетику.

Улуру включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с 1985 года она находится в собственности народности анангу.

Отметим, что Google довольно часто редактирует свои спутниковые снимки. Как правило, на них по запросам государств закрываются военные или иные секретные объекты. А по просьбе частных лиц на панорамах улиц Street View закрывают номера домов, машин, лица людей.

В марте 2007 года спутниковые снимки на Google Maps, показывающие разрушения после урагана "Катрина" в американском штате Луизиана, были заменены изображениями, сделанными до урагана.

Напомним, Google запустила онлайн-инструмент, который поможет всем желающим выучить египетские иероглифы. Приложение под названием Fabricius доступно на веб-сайте и в приложении Google Art and Culture.