Популярное негосударственное белорусское издание TUT.BY лишили статуса СМИ

Министерство информации приостановило статус СМИ для этого издания на три месяца с 1 октября.

В Беларуси выпуск СМИ может быть приостановлен, если подан соответствующий иск в суд. Такой иск в Экономический суд Министерство информации направило 18 сентября, заседание назначено на 8 октября.

Редакция TUT.BY сообщила, что они по-прежнему будут работать как интернет-ресурс, но без статуса СМИ.

Регистрация интернет-ресурсов в качестве сетевых изданий в Беларуси носит добровольный характер. Статус СМИ дает некоторые преимущества, в частности возможность на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию. TUT.BY был зарегистрирован как СМИ лишь в январе 2019 года,хотя работает с 2000 года.

Начиная с 7 августа этого года TUT.BY получил от Мининформации четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли после публикации четырех материалов.

Напомним, Великобритания и Канада ввели персональные санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора, глав президентской администрации и МВД страны и четырех других высокопоставленных представителей белорусских властей.