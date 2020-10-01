"Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекой". Умер создатель поросенка Фунтика писатель Валерий Шульжик

Очередная книга о знаменитом поросенке должна выйти из печати через несколько недель, уже после смерти автора. Она называется "Фунтик в полиции".

В среду, 30 сентября, в Москве на 82-м году жизни умер детский писатель Валерий Шульжик. Он был автором нескольких десятков литературных произведений. Но знали и любили его в первую очередь благодаря мультфильму "Приключения поросенка Фунтика".

О смерти писателя сообщил его друг и коллега Валентин Постников.на своей странице в Facebook.

"Прощай, Фунтик. Прощай, дядя Шуля. Спасибо, что ты был в моей жизни", — написал он.

Для Постникова смерть Шульжика стала большой потерей. "Мы с ним всю жизнь дружили, работали, тысячи людей к нему подходили, обнимались, благодарили за мультики — настоящая народная любовь у него была", — рассказал он.

По словам Валентина Постникова, Шульжик продолжал писать до последних дней жизни. Через пару недель, уже после смерти автора, должна выйти очередная его книга о знаменитом поросенке — "Фунтик в полиции". Будут и новые книги.

"Несколько дней назад вышла его книга, которую он успел подержать в руках. Это уже классика, на которой выросло не одно поколение детей. Скоро должны выйти неизданные книги про Фунтика", — рассказал Постников.

Валерий Шульжик родился в Хабаровске в 1939 году. Служил матросом в Амурском речном пароходстве, работал электриком в драматическом театре, а также играл в Театре юного зрителя в Хабаровске. Позже Шульжик переехал в Москву, стал писателем, автором более 20 книг, 30 пьес и множество детских стихов. Писал песни для Вахтанга Кикабидзе.

Однако самую большую известность Шульжику принесла пьеса "Четвертый поросенок", по которой в конце 80-х годов сняли четырехсерийный мультфильм. Первая серия, "Неуловимый Фунтик", вышла в 1986 году, последняя, "Фунтик в цирке" — в 1988-м.

В 2000-х Шульжик выпустил пять книг о Фунтике. Три из них по сюжету совпадали с мультфильмом, остальные — рассказывали новые истории.

Напомним, месяц назад в Москве в возрасте 82 лет скончался российский режиссер-мультипликатор Иван Уфимцев. Наиболее известной работой Уфимцева является серия мультфильмов "38 попугаев" по мотивам произведений писателя Григория Остера.