Человечество должно покинуть Землю, потому что солнце поглотит нашу планету, – Илон Маск

Руководитель Tesla и SpaceX считает, что превращение человека в многопланетный вид, продолжил он, позволит человеческой цивилизации избежать исчезновения.

Руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что человечеству в будущем придется отправиться в путешествие к другим планетам, так как солнце со временем поглотит планету Земля. Об этом он сказал в интервью The New York Times podcast Sway.

"Я считаю фундаментально важным для сохранения земной жизни, какой мы ее знаем, – быть многопланетным видом. Солнце, в конце концов, расширится и поглотит Землю. Оно испепелит Землю. Это обязательно произойдет, но не в ближайшее время", – сказал Маск.

По его мнению, прогнозы, что расширение Солнца не произойдет, по крайней мере, в течение семи миллиардов лет, являются преуменьшением опасности.

Превращение человека в многопланетный вид, продолжил он, позволит человеческой цивилизации избежать исчезновения, которого не удалось избежать другим видам.

"Летопись окаменелостей свидетельствует о многих случаях вымирания видов на протяжении тысячелетий, что было вызвано падением метеоритов, супервулканами и естественными колебаниями климата", – сказал Маск.

Отметим, по состоянию на 1 сентября состояние Маска составляло 115 млрд долларов, сейчас оно составляет 108 млрд долларов. Стоит отметить, что буквально в середине августа он добавил в свою "копилку" 30 млрд долларов.