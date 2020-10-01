Армения рассказала о сбитых в Карабахе самолетах Азербайджана

Сегодня, несколькими часами ранее, Минобороны Армении сообщило, что сбит азербайджанский вертолет в южной части Нагорного Карабаха, в приграничной с Ираном зоне.

В Армении сообщили, что в Карабахе были сбиты штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-24 ВВС Азербайджана. Об этом передает Армянский единый информационный центр.

"По предварительным данным, сбитые сегодня подразделениями ПВО АО самолеты были штурмовиками Су-25, а вертолеты – Ми-24", – сказано в сообщении.

Ранее сегодня Минобороны Армении сообщило, что сбило азербайджанский вертолет в южной части Нагорного Карабаха, в приграничной с Ираном зоне.

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о сбитии ВС Армении азербайджанского вертолета, упавшего на территории Ирана, сообщает Спутник Азербайджан.

Напомним, пресс-секретарь иранского МИДа Саид Хатибзаде заявил, что не позволит перенести сирийский конфликт к северным границам Ирана, где страна соседствует с Арменией и Азербайжданом, и соответственно с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.