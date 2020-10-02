Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе, – СМИ

Первый день на передовой начался с обстрела

Российская певица Юлия Чичерина, которая прибыла в Ереван, чтобы поддержать Вооруженные силы Армении в военном конфликте в Нагорном Карабахе, попала под обстрел азербайджанских беспилотников.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, со ссылкой на российского военкора Семена Пегова.

"Чичерина на момент нашего разговора была в безопасности. Пряталась от обстрела в блиндаже" – сообщил Пегов.

Супруг Юлии Чичериной Сухраб Раджабов в беседе с изданием Подъем рассказал, что певица во время обстрела не получила ранений. По его словам азербайджанские беспилотники обстреляли их на пути к Степанакерту.

"Вроде бы все обошлось. Без ранений. Они вокруг сейчас, мы еще не доехали, тут вокруг их много летает", – сообщил Раджабов.

Напомним, российская певица Юлия Чичерина прибыла в Ереван, чтобы поддержать Вооруженные силы Армении в военном конфликте с Азербайджаном.

Певица известна своей поддержкой боевиков на временно оккупированном Донбассе, и даже получила орден за дружбу с так называемой "ДНР". В 2015 году Юлия Чичерина попала в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, а также в "черный список" украинской Пограничной службы.