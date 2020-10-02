Азербайджан обстреливает столицу Карабаха из "Смерчей", – Минобороны НКР

В Нагорном Карабахе обещают призвать к ответу семью Алиевых.

Азербайджан обстреливает столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики город Степанкерт (второе название – Ханканди), а также административный центр Гадрутского района город Гадрут.

Такими двумя сообщениями поделился представитель Министерства обороны непризнанной республики Арцрун Ованнисян у себя в Facebook.

"Смерч только что ударил по городу Гадрут. Есть мирные раненые", – написал Ованнисян в 10:30 утра в четверг, и запостил фото неразорвавшегося реактивного снаряда от РСЗО "Смерч", отметив, что используются запрещенные кассетные боеприпасы.

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Фото: Facebook / Arcrun

"Они обстреляли Степанакерт", – сообщил Ованнисян спустя пару часов. "В Степанакерте есть много повреждений гражданской инфраструктуры, раненые. Пострадала Спасательная служба", – добавил представитель Минобороны Карабаха.

"Будет соразмерный ответ, и полную ответственность будет нести семья президента Азербайджана", заявил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

Обстрелы столицы непризнанного Карабаха подтвердили с места событий корреспонденты SputnikArmenia. Сообщается о нескольких взрывах прямо в городе.

Карта: D iscours.io

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев призвал гражданское население Армении держаться подальше от военных объектов, сообщает Спутник Азербайджан.

Напомним, в четверг 1 октября Ованнисян заявил об обстреле Гадрут из артиллерийских орудий. Министерство обороны Азербайджана в тот же день рассказало, что армяне обстреляли их территории, в частности азербайджанский канал "BakuTV" опубликовал видео с последствиями обстрела города Тертер.