Азербайджан обстреливает столицу Карабаха из "Смерчей", – Минобороны НКР
В Нагорном Карабахе обещают призвать к ответу семью Алиевых.
Азербайджан обстреливает столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики город Степанкерт (второе название – Ханканди), а также административный центр Гадрутского района город Гадрут.
Такими двумя сообщениями поделился представитель Министерства обороны непризнанной республики Арцрун Ованнисян у себя в Facebook.
"Смерч только что ударил по городу Гадрут. Есть мирные раненые", – написал Ованнисян в 10:30 утра в четверг, и запостил фото неразорвавшегося реактивного снаряда от РСЗО "Смерч", отметив, что используются запрещенные кассетные боеприпасы.
Фото: Facebook / Arcrun
"Они обстреляли Степанакерт", – сообщил Ованнисян спустя пару часов. "В Степанакерте есть много повреждений гражданской инфраструктуры, раненые. Пострадала Спасательная служба", – добавил представитель Минобороны Карабаха.
"Будет соразмерный ответ, и полную ответственность будет нести семья президента Азербайджана", заявил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.
Обстрелы столицы непризнанного Карабаха подтвердили с места событий корреспонденты SputnikArmenia. Сообщается о нескольких взрывах прямо в городе.
Карта: Discours.io
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев призвал гражданское население Армении держаться подальше от военных объектов, сообщает Спутник Азербайджан.
Напомним, в четверг 1 октября Ованнисян заявил об обстреле Гадрут из артиллерийских орудий. Министерство обороны Азербайджана в тот же день рассказало, что армяне обстреляли их территории, в частности азербайджанский канал "BakuTV" опубликовал видео с последствиями обстрела города Тертер.