А в Нагорный Карабах певица приехала, чтобы дать концерт.

Российская певица Юлия Чичерина, которая прибыла в Ереван, чтобы поддержать Вооруженные силы Армении в военном конфликте в Нагорном Карабахе, рассказала, что когда она попала под обстрел, ее спасла кошка.

Об этом сообщил Телеграм-канал WarGonzo.

"Чувствую себя отлично, я цела, не ранена...Меня спасла кошка, потому что я увидела, что кошка спокойно сидит. Я пошла, к кошке села, и мы вместе с ней сидели", – рассказала Чичерина.

Она уточнила, что обстрел велся с беспилотников по мосту, добавив, что с началом обстрела ее окружение спряталось под навесом закрытой торговой лавки.

"Бомбили мост, бомбили по старухам, была воздушная тревога", – сказала певица.

Певица рассказала, что приехала в столицу Нагорного Карабаха Степанакерт, чтобы дать концерт.

Как ранее сообщалось, российская певица Юлия Чичерина по дороге в Степанакерт попала под обстрел азербайджанских беспилотников.

Певица известна своей поддержкой боевиков на временно оккупированном Донбассе, и даже получила орден за дружбу с так называемой "ДНР". В 2015 году Юлия Чичерина попала в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, а также в "черный список" украинской Пограничной службы.