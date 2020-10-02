Россия присоединилась к санкциям Беларуси против Евросоюза

В Москве заявили, что санкции против Беларуси – это "открытое и неприемлемое давление на белорусские власти".

Россия автоматически присоединилась к санкциям Беларуси против Евросоюза в соответствии с союзническими обязательствами. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

"Вместо того чтобы сыграть конструктивную роль и содействовать стабилизации ситуации в Беларуси, в Евросоюзе решили пойти на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее "раскачивание" внутриполитического положения в Беларуси. Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии", – сказала она.

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В Москве оценили решение Брюсселя ввести санкции против Минска "как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны".

Напомним, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека.

В ответ на решение Евросоюза о санкциях, МИД Беларуси объявил о введении ограничительных мер против европейских политиков, а также предупредил, что может разорвать дипотношения с Евросоюзом, если санкционное давление усилится.