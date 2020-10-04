Азербайджан заявил о тяжелом ранении лидера Нагорного Карабаха, Армения опровергла

Сам Араик Арутюнян сообщил, что побывал в зоне столкновений.

Власти Азербайджана сообщили о тяжелом ранении лидера непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна. В Армении эту информацию опровергли. Об этом сообщает ТАСС.

"В результате точного удара азербайджанской армии лидер самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян получил тяжелое ранение", – заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян опроверг это сообщение.

"Это абсолютная дезинформация. Президент жив-здоров, полноценно выполняет свои обязанности, только что выступил с видеообращением. Мы понимаем, что рассудительные решения президента вызывают панику в Азербайджане, но должны их разочаровать", – сказал Погосян.

Представитель Минобороны Армении Шушан Степанян, комментируя заявление Азербайджана, сказал: "Он (Арутюнян) только что был в прямом эфире".

Позже появилось сообщение президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики в Facebook.

"Только что вернулся с передовой. Побывал на разных направлениях, повсюду царит воодушевление, подвиг, героизм. Наша победа неизбежна", – заявил Арутюнян.

Напомним, в субботу, 3 октября, армия Азербайджана установила свой контроль над рядом населенных пунктов в Нагорном Карабахе.